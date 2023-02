Apple lavora su un notebook pieghevole con tutto schermo da 20,5 pollici per il 2025

Apple sta sviluppando un notebook pieghevole da 20,5 pollici che potrebbe essere rilasciato già nel 2025, secondo le informazioni condivise oggi dall’analista di display Ross Young.

Young ha condiviso i dettagli in un tweet contestando una recente voce sull’iPad dell’analista Apple Ming-Chi Kuo , il quale ha affermato che Apple stava sviluppando un iPad pieghevole per il 2024 . Finora, sia Young che Mark Gurman di Bloomberg hanno affermato di non vedere segni di un tablet pieghevole in arrivo il prossimo anno.

La voce su un MacBook pieghevole a tutto schermo non è esattamente nuova, poiché Young ha condiviso informazioni simili nel febbraio 2022. Young all’epoca disse che Apple stava pensando a notebook pieghevoli con display di circa 20 pollici con i suoi fornitori.

Have heard about a 20.5” foldable notebook for 2025, but nothing about a foldable iPad for 2024. Maybe this is just good PR for the hinge company…

— Ross Young (@DSCCRoss) January 31, 2023