I nuovi modelli di MacBook Pro raggiungono il massimo con 96 GB di RAM, fino a 64 GB

I modelli MacBook Pro da 14 e 16 pollici appena annunciati da Apple sono ora disponibili con un massimo di 96 GB di memoria unificata se configurati con il chip M2 Max di fascia più alta .

Fino ad ora, entrambi i modelli di MacBook Pro raggiungevano il massimo a 64 GB di memoria se equipaggiati con il chip M1 Max di generazione precedente. Con l’introduzione del processore ‌M2‌ Max con CPU a 12 core e GPU a 38 core, gli ultimi Mac di Apple ora offrono fino a 32 GB aggiuntivi di capacità di memoria unificata.

Per il resto , la larghezza di banda della memoria è invariata rispetto ai modelli M1 Pro e ‌M1 Max‌, rimanendo fino a 200 GB/s per il chip ‌M2‌ Pro e fino a 400 GB/s per il chip ‌M2‌ Max.

