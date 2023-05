Come installare Google Play Store su ogni tablet Amazon Fire

Downloader è una popolare app per Android TV, progettata per affrontare uno dei maggiori problemi che gli utenti esperti tendono ad affrontare: come trasferire facilmente i file su questi dispositivi, allo scopo di cose come le app di sideload . Tra le sue funzionalità, lo sviluppatore include un browser Web compatibile con i dispositivi remoti, che consente agli utenti di recuperare facilmente i file dai siti Web, come dice sulla scatola: Downloader .

Il problema deriva da uno studio legale che rappresenta una moltitudine di società televisive israeliane, che ha presentato un reclamo DMCA a Google (tramite Ars Technica ). L’azienda afferma che l’app è in grado di caricare un sito Web di pirateria e che molte persone la utilizzano per accedere ai contenuti senza dover pagare. Lo sviluppatore, Elias Saba, insiste di non avere alcuna associazione con il sito Web di pirateria in questione e riferisce che Google ha respinto il suo primo ricorso. Dice che la sua app porta gli utenti solo alla home page del suo sito Web, AFTVnews, e non li indirizza da nessun’altra parte.

Saba ha presentato ricorso poco dopo aver ricevuto il reclamo DMCA tramite Play Console, solo che Google lo ha rifiutato un’ora dopo. Ne ha presentato un secondo utilizzando il modulo di contronotifica DMCA di Google, sebbene non abbia ancora ricevuto una risposta. Saba ha spiegato ad Android Police che il nuovo appello è stato aggiornato l’ultima volta questa mattina. Dice che “non ha modo di vedere cosa è stato aggiornato, ma questo è il primo segno che qualcosa è cambiato da quando lo ha inviato venerdì, quando è stato presentato il modulo di ricorso”.

In una serie di tweet, Saba spiega che se un browser può essere rimosso perché può caricare un sito Web di pirateria, allora tutti i browser nel Google Play Store avrebbero dovuto essere rimossi insieme a esso. Osserva che “si aspettava che Google facesse uno sforzo per filtrare avvisi DMCA frivoli come quello [che] ha ricevuto invece di sedersi in secondo piano”.

Google deve ancora ripristinare l’app e non è chiaro se le argomentazioni di Saba troveranno un orecchio comprensivo. Dato che l’app funziona proprio come molti altri browser nel Play Store, non è irragionevole immaginare che ritorni, ma non c’è ancora nulla che lo garantisca. C’è molta precedenza per il ripristino di un’app da parte di Google dopo un reclamo DMCA, ma anche in presenza di una contronotifica legittima, sistemare le cose è un processo che può richiedere mesi e mesi prima che Google risolva le cose.

