Videogiochi e realtà aumentata: il futuro del gaming è già qui

Negli ultimi anni, i videogiochi hanno fatto grandi passi avanti grazie all’introduzione della realtà aumentata. Questa tecnologia rivoluzionaria ha portato l’esperienza di gioco ad un livello completamente nuovo, offrendo un’esperienza coinvolgente e immersiva e sempre più sviluppatori rilasciano giochi per la realtà aumentata. In questo articolo, esploreremo il futuro del gaming con la realtà aumentata e come stia già cambiando l’industria dei videogiochi.

Realtà virtuale VS Realtà Aumentata

Spesso confuse tra di loro, in realtà sono due pratiche completamente diverse. Già a partire dalla terminologia Augmented Reality (AR) e Virtual Reality (VR), queste due tipologie presentano tratti caratteristici ben definiti: l’ esperienza della realtà virtuale richiede di indossare dispositivi, come per esempio HTC Vive e Oculus Rift, composti da un casco visore che preclude il contatto con l’ambiente circostante.

La Realtà Virtuale, quindi, si sostituisce a quella sensoriale reale, coprendo il campo visivo. Viceversa, la Realtà Aumentata aggiunge dettagli al campo visivo effettivamente percepito dall’utente, proiettando immagini solo in un’area limitata davanti ai propri occhi, oppure mostrando sul display dello smartphone o del tablet informazioni aggiuntive.

La realtà aumentata nei videogiochi

La realtà aumentata, come detto, è una tecnologia che consente di sovrapporre oggetti e informazioni virtuali al mondo reale attraverso l’uso di dispositivi tecnologici come occhiali, visori o smartphone. Nei videogiochi in particolare, permette ai giocatori di interagire con personaggi e oggetti virtuali nel loro ambiente reale. Si va a creare così un’esperienza di gioco completamente nuova, in cui i gamer possono muoversi ed interagire con il gioco come se fosse una parte del loro mondo reale.

Quali sono i vantaggi della realtà aumentata nei videogiochi?

Libertà di movimento: la realtà aumentata consente ai giocatori di muoversi liberamente nel loro ambiente reale, rendendo il gioco ancora più coinvolgente.

Interazione con il mondo reale: grazie alla realtà aumentata, i giocatori possono interagire con oggetti reali nel loro ambiente, aprendo nuove possibilità di gioco.

L‘impatto della realtà aumentata nel mondo del gaming

La realtà aumentata ha già avuto un grande impatto sull’industria dei videogiochi, un settore che attira sempre più persone di età diverse come dimostra l’infografica di ExpressVPN sul gaming e le nuove generazioni. Molte delle principali società hanno già sviluppato giochi basandosi su questa tecnologia, come ad esempio Pokemon Go, capace di riscuotere un enorme successo nel 2016. Altre società però non sono rimaste impassibili di fronte al cambiamento e stanno seguendo l’esempio, sviluppando nuovi giochi di realtà aumentata che promettono di offrire un’esperienza di gioco sempre più coinvolgente.

Per citarne alcuni:

Ingress: un gioco di realtà aumentata in cui i giocatori si uniscono a una delle due fazioni, gli "Illuminati" o le "Resistenze", e competono per il controllo dei "portali" nel mondo reale.

Jurassic World Alive: in questo open world i giocatori possono catturare dinosauri nel mondo reale e costruire il loro parco dei dinosauri.

Il futuro della realtà aumentata nei videogiochi: tra marketing e istruzione

Il futuro della realtà aumentata nei videogiochi sembra molto promettente. Su questo non c’è dubbio. L’esperienza immersiva ed il suo coinvolgimento emotivo nonché sensoriale non è sfuggito alle potenzialità di crescita, sia per quel che riguarda il mondo del marketing (con annessi spot pubblicitari) sia per quel che riguarda la possibilità di inserirlo all’interno dei percorsi d’istruzione. Ma in quali modi?

Un nuovo modo di fare pubblicità

Molte sono le aziende che oggi utilizzano la realtà aumentata per poter promuovere il brand o il prodotto in una nuova versione, più travolgente, passionale facendo sentire l’utente immerso (anche Instagram sta cominciando a farlo).

Tra alcuni esempi ne abbiamo trovati due davvero molto interessanti:

L’azienda americana Toms, molto attenta all’etica sociale, ha realizzato il programma “One for One” che prevede il regalo di un paio di scarpe ad un bambino bisognoso per ogni paio di scarpe venduto. Per dare valore all’iniziativa, Toms ha creato un’esperienza di realtà virtuale per coinvolgere i clienti. Con tale tecnologia, infatti, è stato realizzato un video dal titolo “A Walk In Their Shoes” nel quale si mostra uno skateboarder che viaggia in Colombia per incontrare il bambino che potrà ricevere il paio di scarpe in omaggio, grazie all’acquisto da Toms. Il video, potente ed emozionante, permette agli spettatori di spostare l’immagine a 360° sul proprio telefono o tablet, mostrando le strade e i vicoli di un piccolo paese in Colombia. Far vivere l’emozione di quell’esperienza toccante al cliente e far capire come le scarpe regalate aiutino a proteggere i piedi dei bambini da vetri rotti e spazzatura, è un esempio di uso efficace della tecnologia.

L’azienda automobilistica Volvo, all’avanguardia nel settore, ha realizzato l’app Volvo Reality che consente ai clienti di fare un test drive virtuale del SUV XC90, utilizzando solo uno smartphone e un visore Google Cardboard.

Scuola, musei e applicazioni: la nuova scuola

Istruzione, arte, intrattenimento sono solamente alcuni dei campi di adattamento della nuova tecnologia, che oggi può venire in aiuto dei ragazzi e del loro modo di apprendere. La scuola in particolare sembra essere il campo d’azione preferito per poter incrementare e sperimentare l’utilizzo di nuove tecnologie. E tra i primi a cavalcare quest’onda di entusiasmo non poteva che esserci Google. Difatti sulla piattaforma dedicata alla scuola e alla formazione ha promosso diversi tipi di esperienze legate alla realtà aumentata, da realizzare attraverso appositi kit: ricostruire determinate epoche storiche oppure sovrapporre diverse situazioni creando un prima ed un possibile dopo.

Questo processo non fa altro che portare entusiasmo tra gli studenti di oggi, rendendo l’apprendimento sempre più piacevole, formando così le nuove classi tecnologiche di domani.

Tutto ciò mostra come le innovazioni tecnologiche hanno sempre di più un impatto sulla nostra vita. Come è bene sottolineare, questa deve essere un aiuto ad un miglioramento a lungo termine. Cambiano così i modi di giocare nonché di approcciarsi al mondo sociale che ci circonda. Non bisogna di certo abusarne diventandone così dipendenti.