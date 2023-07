iMac più grandi con display da circa 32 pollici nei primi test

Apple sta sperimentando iMac più grandi, incluso un modello con un display da circa 32 pollici, secondo Mark Gurman di Bloomberg . Nella sua ultima newsletter Power On , Gurman ha affermato che questi iMac sono ancora in fase di sviluppo iniziale, quindi non si aspetta che vengano lanciati fino alla fine del 2024 o al più presto nel 2025.

Gurman in precedenza aveva affermato che Apple stava sviluppando un iMac più grande con un display da oltre 30 pollici e ora ha specificato che il display avrà all’incirca le stesse dimensioni da 32 pollici del monitor Pro Display XDR di fascia alta di Apple. Rilasciato a dicembre 2019, il Pro Display XDR ha una risoluzione 6K per contenuti di qualità Retina e parte da € 4.999.

Apple ha interrotto la produzione di iMac e iMac Pro da 27 pollici basati su Intel negli ultimi anni e deve ancora lanciare un iMac con schermo più grande con un chip di silicio Apple in sostituzione. Invece, Apple offre lo Studio Display da 27 pollici, che può essere collegato al Mac Studio o a un altro Mac con silicio Apple, ma questa non è una soluzione all-in-one come l’iMac.

Per ora, l’iMac da 24 pollici è l’unico computer all-in-one venduto da Apple. L’attuale modello con il chip M1 è stato rilasciato nell’aprile 2021 e Gurman prevede il lancio di un modello aggiornato con un chip M3 più veloce entro l’inizio del prossimo anno. Tutti gli attuali chip di silicio Apple sono prodotti sulla base del processo a 5 nm di TSMC, mentre il chip M3 dovrebbe passare a un processo a 3 nm per significativi miglioramenti delle prestazioni e dell’efficienza energetica.

VIA