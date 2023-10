X testa il programma “Not A Bot” che addebita ai nuovi utenti $ 1 all’anno per pubblicare

X, il social network precedentemente noto come Twitter, ha annunciato oggi che sta testando un programma “Not A Bot” che addebita ai nuovi utenti non verificati $ 1 all’anno per pubblicare e interagire con i contenuti su X.

Not A Bot è attualmente in fase di test in Nuova Zelanda e nelle Filippine e si applica solo ai nuovi utenti. L’account del supporto X afferma che gli utenti esistenti non sono interessati “da questo test”.

Far pagare agli utenti $ 1 all’anno ha lo scopo di “ridurre lo spam, la manipolazione della piattaforma [X] e l’attività dei bot”. X afferma che le opzioni di abbonamento hanno “dimostrato di essere la soluzione principale che funziona su larga scala” per combattere questi problemi.

Questo nuovo programma mira a difendersi dai bot e dagli spammer che tentano di manipolare la piattaforma e interrompere l’esperienza di altri utenti X. Non vediamo l’ora di condividere presto maggiori informazioni sui risultati.

A tutti i nuovi account in Nuova Zelanda e nelle Filippine verrà richiesto di verificare un numero di telefono e quindi di pagare una commissione di $ 1 per creare post, rispondere, ripubblicare, citare post e aggiungere post ai segnalibri. I nuovi utenti che non pagano la quota potranno solo leggere post, guardare video e seguire gli account.

Non si sa ancora se Not A Bot verrà esteso ad altri paesi e agli utenti che si sono già iscritti a X ma hanno rifiutato di pagare la tariffa mensile per un abbonamento premium.

VIA