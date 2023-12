Apple Freeform: come usarlo e perché dovresti (anche come utente Android)

È passato quasi un anno da quando Apple ha rilasciato il suo strumento di collaborazione e mappatura mentale chiamato Freeform. Se sei nella fase di brainstorming di qualsiasi cosa (soprattutto come parte di un team), Freeform potrebbe essere il catalizzatore per portare le idee di tutti sulla stessa lunghezza d’onda e muoverle in una direzione positiva. Per aiutarti, ti spieghiamo tutto ciò che dovresti sapere su Freeform, incluso se funziona sul tuo telefono Android e come utilizzarlo.

Nozioni di base

Freeform è un’app di brainstorming o di mappatura mentale introdotta in iOS 16, ma più gratuita di app popolari come Lucidchart o Miro. Invece di collegare bolle o idee in un formato grafico, Freeform ti incoraggia a disegnare e scarabocchiare idee ovunque, collegandole o meno come ritieni opportuno. Consideratela come una lavagna virtuale per una riunione informale del team di brainstorming. Tutti i membri del team ricevono una serie di pennarelli e un pacchetto di post-it e possono disegnare o annotare idee, pensando visivamente ad alta voce.

Freeform supporta blocchi di note, blocchi di testo, disegno libero tramite mouse, dito o Apple Pencil e inserti per includere file, immagini, siti e altre informazioni importanti per approfondire i dettagli. Sono disponibili più di 700 opzioni tra cui scegliere in base alla forma, al diagramma o alle informazioni che desideri includere.

Chi dovrebbe utilizzare Freeform?

Freeform è principalmente per gli utenti Apple, ma è pensato per aiutare in determinate circostanze, tra cui:

Gruppi di studenti nelle prime fasi di un progetto e nella formulazione di idee.

Team aziendali che lavorano su campagne di marketing o altre idee che necessitano di molto brainstorming all’inizio.

Pianificare una vacanza o un evento speciale con la famiglia e gli amici.

Creatori di contenuti all’inizio di un nuovo progetto per un opuscolo, un poster, un opuscolo o un altro documento.

Sviluppatori e designer che stanno facendo brainstorming su come creare o rifare un sito web.

Organizzazioni non profit che stanno decidendo la loro prossima campagna.

Operatori di marketing che stanno reinventando il marchio aziendale con nuovi colori, loghi e idee.

Dirigenti aziendali che lavorano su flussi di processo o idee di flusso di lavoro.

Le caratteristiche più interessanti di Freeform

Invita diversi utenti. Freeform supporta fino a 100 persone che lavorano sulla stessa scheda.

Condividi le bacheche in formato libero sull’app Messaggi per inviti semplicissimi, nonché per invitare tramite collegamento o e-mail.

Collabora tramite FaceTime mentre lavori contemporaneamente su Freeform per un facile brainstorming remoto.

Passa a una visualizzazione ampia dell’intero tabellone.

Inserisci contenuti dall’app File o Finder.

Blocca i contenuti collegati in posizione mantenendo la possibilità di disegnare e annotare attorno ad essi.

Crea forme personalizzate da utilizzare ripetutamente su una tavola.

Scegli tra varie opzioni di mercato quando disegni, personalizza i colori, i suggerimenti dei pennarelli e altro ancora per ottenere l’aspetto che desideri e imitare gli strumenti di disegno che ti piacciono di più.

Piattaforme

Chi può utilizzare Freeform? Questa è un’app Apple progettata per iOS, iPadOS e macOS. Puoi usarlo su iPhone, iPad, MacBook o iMac senza perdere funzionalità. Supporta i controlli touch e il disegno tanto quanto una tastiera e un mouse. Tutto viene salvato su iCloud per una facile sincronizzazione, così non perderai mai il tuo lavoro.

Freeform non funziona su nient’altro e questa è una limitazione dell’app. Tutti devono essere utenti Apple con un sistema operativo recente. Se una persona nel gruppo utilizza una piattaforma diversa, viene esclusa dal processo di brainstorming. Puoi anche esportare la scheda come PDF come soluzione alternativa, ma ciò non aiuta molto durante la fase di attività.

La forma libera non funziona su Android. Questo è importante perché altre app chiamate “Freeform” funziona con Android, in particolare con l’omonima app di streaming. Non incrociare i segnali durante la ricerca di app. Freeform non funziona su Android, Windows o ChomeOS. È solo Apple. Se qualcuno nel tuo gruppo non riesce ad accedere a un dispositivo Apple, scegli un’altra piattaforma di brainstorming in modo che tutti possano rimanere coinvolti, magari Google Jamboard.

Costo e disponibilità

Troverai Freeform sull’Apple App Store per qualsiasi dispositivo mobile Apple. Non è un’app integrata e non è inclusa nel tuo iPhone o MacBook, ma è stata creata da Apple. Non ti preoccuperai degli aggiornamenti o della compatibilità e il download è gratuito.

Se utilizzi la piattaforma macOS, Freeform è incluso nel tuo Mac senza bisogno di download, purché il tuo computer sia aggiornato a macOS 13 o versione successiva.

Quanto è accessibile Freeform?

Freeform è un’app visiva e l’accessibilità è un problema per le persone con disabilità legate alla vista. Lo zoom non è un problema, soprattutto su dispositivi come gli iPad, quindi rivedere ciò che hanno fatto gli altri è possibile con un ingrandimento sufficiente. Tuttavia, alcuni potrebbero voler reclutare un compagno di squadra che trascriva loro le idee mentre esprimono i propri pensieri.

Sprigiona la tua creatività con Freeform

Freeform è un’app versatile per il brainstorming per coloro che pensano con le proprie mani e amano collaborare con immagini e idee. È gratuito e si sincronizza bene con altre app Apple, rendendolo ottimo per il lavoro remoto. È solo Apple, quindi se utilizzi un dispositivo Android o disponi di un’altra piattaforma su cui preferisci lavorare, considera uno strumento di mappatura mentale diverso. Consulta la nostra guida sulle app di produttività Android e le migliori app per studenti universitari per portare a termine il lavoro.