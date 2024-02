Cos’è la ricarica wireless Qi2?

Qualcosa sulla ricarica wireless Qi2 e su come funziona

Qi2 è il primo importante aggiornamento del principale standard di ricarica wireless in oltre un decennio. Sostituisce lo standard di ricarica wireless Qi e apporta miglioramenti che rendono la ricarica wireless più semplice e veloce.

Al momento, alcuni dispositivi supportano lo standard Qi mentre altri no. Quelli che lo fanno potrebbero non caricarsi il più velocemente possibile. Con Qi2, WPC vuole unificare il settore sotto un unico standard globale , eliminando la confusione e semplificando la categoria per consumatori e rivenditori.

Qi2 offre chiarezza al consumatore e risolve una delle maggiori sfide con la ricarica wireless: l’allineamento. La ricarica wireless funziona meglio quando il trasmettitore (il caricabatterie) e il ricevitore (il telefono o l’accessorio) sono perfettamente allineati. Ad esempio, se il telefono riceve numerose notifiche durante la modalità vibrazione, potrebbe perdere l’allineamento con il caricabatterie wireless e interrompere la ricarica

Apple è riuscita ad aggirare questo problema sui suoi prodotti con la tecnologia MagSafe, che utilizza magneti per garantire un perfetto allineamento. I dispositivi Android non hanno avuto questo lusso e si sono affidati a pad di ricarica con più bobine per facilitare l’allineamento.

Inserisci Qi2, che porta essenzialmente la stessa tecnologia di ricarica wireless ai dispositivi Android e agli accessori non Apple. È dotato di un profilo di potenza magnetico, basato sulla tecnologia MagSafe di Apple. I magneti assicurano che le bobine del caricabatterie e del telefono siano perfettamente allineate, il che si traduce in una carica costante e riduce le possibilità che il telefono venga staccato dal caricabatterie.

Perché la ricarica wireless Qi2 è migliore della ricarica Qi?

Il profilo di potenza del magnete rende la ricarica wireless Qi2 comoda e coerente, ma c’è di più. Il nuovo standard di ricarica wireless è migliore dello standard di ricarica Qi esistente. Di seguito sono riportati i principali miglioramenti.

Qi2 è meno distruttivo per il tuo telefono

La ricarica wireless Qi porta ad un allineamento imperfetto tra il pad di ricarica e il dispositivo, con conseguente perdita di energia. Questa energia persa viene convertita in calore, danneggiando nel tempo la batteria del tuo dispositivo. Qi2 utilizza magneti per garantire un allineamento preciso tra il pad di ricarica e il dispositivo. Ciò riduce lo spreco di energia, rendendo efficiente il processo di ricarica. Aiuta anche a mantenere la salute a lungo termine della batteria del tuo dispositivo .

Una minore perdita di energia significa che ne viene utilizzata una maggiore quantità per ricaricare la batteria dello smartphone. Paul Golden, direttore marketing di WPC, ha confermato che sebbene Qi2 supporterà inizialmente velocità di ricarica fino a 15 W, le stesse di Qi, il consorzio inizierà a lavorare su una versione delle specifiche con un wattaggio più elevato e una ricarica più rapida dopo che lo standard sarà finalizzato.

Anche se si prevede che la ricarica wireless Qi2 sarà più veloce della Qi, non sarà la tecnologia più veloce. Gli OEM cinesi hanno spinto al limite la velocità di ricarica con le loro soluzioni di ricarica proprietarie. Ad esempio, lo Xiaomi 13 Ultra supporta la ricarica wireless fino a 50 W.

Qi2 porterà ad una nuova gamma di accessori Snap-on

MagSafe ha reso possibile la creazione di vari accessori per iPhone. Il punto di attacco magnetico è progettato per funzionare con supporti e cavalletti, portafogli, power bank, supporti per auto e altro ancora. Qi2 potrebbe rendere questi accessori disponibili per i dispositivi Android e portare a una mania degli accessori per smartphone magnetizzati più grande di quella creata da MagSafe.