HTC ci riprova: smartphone 5G in arrivo

Sono oramai diversi anni che HTC ha iniziato un lento ed inarrestabile declino, arrivando ad essere totalmente irrilevante nel mercato smartphone. L’azienda taiwanese ha, da pochi mesi, un nuovo CEO, Yves Maitre, che ha già chiarito che arriveranno nuovi investimenti per il mercato smartphone.

In queste ore, sono emerse nuove conferme in merito ai piani futuri di HTC. L’azienda si prepara a lanciare un nuovo smartphone 5G che dovrebbe essere pronto per la prima metà del 2020. Il device rappresenterà il primo piano della strategia di rilancio del marchio HTC sul mercato smartphone.

Al momento, non ci sono ancora informazioni precise in merito al progetto. Il nuovo smartphone di HTC potrebbe utilizzare il SoC Snapdragon 865 ma potrebbe arrivare sul mercato anche con il meno performante Snapdragon 765G oppure con uno dei nuovi SoC MediaTek con supporto al 5G, soluzioni che potrebbero garantire un prezzo finale più contenuto.

Le opzioni a disposizione di HTC sono numerose e l’azienda potrebbe anche decidere di presentare più dispositivi 5G in modo da occupare meglio il mercato e avviare in modo concreto il piano di rilancio. Maggiori dettagli sul futuro di HTC arriveranno, senza dubbio, nel corso delle prossime settimane. Continuate a seguirci per saperne di più.