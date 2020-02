Questo potrebbe essere il futuro Asus ZenFone 7 (con una grossa novità)

SlashLeaks ha pubblicato un’immagine reale di quello che dovrebbe essere il prossimo top di gamma firmato Asus. Parliamo del possibile Asus ZenFone 7 (nome non confermato ma che useremo per proseguire nella normale numerazione) che, rispetto alla precedente generazione, potrebbe essere caratterizzato da un’importante rinuncia.

Nonostante le immagini non siano di buona qualità (eufemismo), si può chiaramente osservare come Asus ZenFone 7 sarà privo della fotocamera pop-up rotante che tanto aveva convinto sul 6. Ad oggi non sono trapelati rumors sulla scheda tecnica, quindi ci sarà tutto il tempo (il lancio dovrebbe avvenire a primavera inoltrata) per capire quali saranno i “jolly” in mano al produttore di Taiwan.

Dalle immagini si può notare anche il vistosissimo modulo posteriore per la fotocamera, con tre sensori e un flash, mentre poco più in basso troverebbe poi spazio il sensore per le impronte digitali. Di certo la rinuncia alla fotocamera pop-up rotante non comporterà il ritorno al notch: sul display, infatti, si può scorgere un foro “allungato”, sullo stile di quanto abbiamo già visto sul Samsung Galaxy S10+, e che quindi dovrebbe ospiterà due fotocamere frontali.

Come lo ZenFone 6, ci sono angoli arrotondati e logo del produttore in verticale: non è escluso che in queste immagini ci sia davvero il futuro Asus ZenFone 7.