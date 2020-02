Samsung Galaxy S20 e S20 Ultra non avranno lo stesso caricabatterie

Siamo ormai agli sgoccioli: martedì prossimo, 11 febbraio, si terrà l’evento Unpacked in cui verrà mostrata l’intera gamma Samsung Galaxy S20. Come ormai la stragrande maggioranza di voi già saprà, il futuro flagship del colosso coreano arriverà inizialmente in tre versioni: “standard”, Plus e Ultra. A queste si aggiungerà, come di consueto, il Galaxy S20 Lite.

Nelle ultime settimane, travolti da una pazzesca ondata di rumors e leak vari, abbiamo spesso cercato di carpire le differenze che esisteranno tra i vari modelli. Ebbene, oggi a tal proposito è Roland Quandt a fornire uno spunto decisamente interessante.

Il noto leaker parla di caricabatterie e sottolinea come il Samsung Galaxy S20 Ultra sarà quello più “performante” da questo punto di vista. In quel caso, infatti, il caricabatterie in dotazione dovrebbe essere da ben 45 W, mentre le restanti due versioni, S20 e S20+, dovranno accontentarsi di una potenza di ricarica da 25 W nell’accessorio che sarà fornito di serie.

Non è tutto: Quandt ha assicurato che nella confezione, stavolta di tutti e tre i modelli, saranno forniti auricolari AKG cablati, con ingresso USB di tipo C. Vale la pena ricordare, restando in quest’ambito, che con un pre-ordine si potranno ricevere in omaggio i Samsung Galaxy Buds+, la nuova generazione di cuffie true wireless che sarà ugualmente presentata il prossimo 11 febbraio.