Android 10 arriverà (anche se in ritardo) su Nokia 8 Sirocco

Negli ultimi 15 giorni Nokia è riuscito a portare Android 10 su tre smartphone di fascia media e medio-bassa (Nokia 7.2, 4.2 e 3.2). E’ l’ulteriore dimostrazione che – al di là dei vantaggi che indubbiamente offre il programma Android One da questo punto di vista – l’azienda è in primissima linea sul fronte aggiornamenti software.

Un piccolo neo, però, c’è: ad attendere il major update c’è ancora Nokia 8 Sirocco, di certo tra i dispositivi di punta di HMD Global dopo il rilancio dello storico marchio finlandese. Ebbene, stando alle tempistiche ufficiali, Android 10 avrebbe dovuto far capolino entro fine marzo sullo smartphone. Quando siamo ormai a metà aprile, però, dell’update non c’è ancora traccia.

In realtà, l’aggiornamento non dovrebbe essere poi così lontano: in rete, nelle ultime ore, è emersa la versione beta interna di Android 10 per Nokia 8 Sirocco, così come quella per Nokia 5.1 Plus. In questo caso, però, l’azienda aveva parlato di giugno come limite massimo: insomma, siamo ampiamente nei margini.

Sul forum di XDA sono stati condivisi i due firmware ma, trattandosi – lo ripetiamo – di beta interne, è consigliabile il loro uso solo agli utenti più esperti: qui e qui potrete effettuare i due download.

