Gli aggiornamenti di sicurezza su OnePlus 8 continueranno ad essere bimestrali

La decisione di lanciarsi a pieno titolo nella fascia “top” del mercato comporta il fatto di essere sempre e costantemente sotto i riflettori. A quei livelli sono i dettagli a fare la differenza ed è per questo motivo che fa storcere il naso a molti la decisione dell’azienda cinese di non cambiare la periodicità degli aggiornamenti mensili sui recenti OnePlus 8.

La nuova serie, ufficializzata a metà settimana (clicca qui per saperne di più), ha fatto segnare un deciso innalzamento dei prezzi. Basti pensare che OnePlus 8 Pro in Italia sfonderà il muro dei 1.000 euro (anche se il prezzo originario della variante “top” è di 999 dollari). Nonostante ciò, neppure col modello più caro il produttore cambierà la sua politica in termini di aggiornamenti software dedicati alla sicurezza.

Come accade ormai da alcuni anni, OnePlus rilascia le patch Android ogni due mesi, e non mensilmente. Una decisione che ora comincia ad essere criticata ma che non cambierà con OnePlus 8: la conferma ufficiosa è arrivata tramite 9to5Google che ha contattato direttamente l’azienda per ricevere delucidazioni a riguardo. In compenso, i tempi di supporto totali sono in media più lunghi rispetto ad altri competitors.

OnePlus 8 Pro arriva con a bordo le patch di sicurezza Android relative al mese di marzo: il prossimo update sarà quindi disponibile soltanto a maggio.