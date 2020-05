Nokia 6.3: il nuovo mid-range potrebbe essere più potente del previsto

Nel corso del secondo semestre del 2020, il marchio Nokia lancerà diversi smartphone. Tra le novità in arrivo c’è anche il futuro Nokia 6.3, mid-range che andrà a posizionarsi nella fascia di prezzo tra i 200 ed i 300 Euro. Secondo le ultime indiscrezioni, che smentiscono i rumors precedenti, il nuovo Nokia 6.3 potrà contare sul SoC Qualcomm Snapdragon 730, una soluzione che renderebbe lo smartphone sicuramente molto più interessante del suo diretto predecessore, il 6.2, arrivato sul mercato lo scorso autunno con lo Snapdragon 636.

Il nuovo Nokia 6.3, grazie alla spinta dello Snapdragon 730, potrebbe così diventare una delle migliori soluzioni del mercato degli smartphone Android a meno di 300 Euro, anche considerando la presenza del supporto ad Android One e la garanzia di un buon supporto software nel corso del tempo. Per quanto riguarda le specifiche tecniche, il nuovo Nokia 6.3 dovrebbe presentare una quadrupla fotocamera posteriore con un sensore principale da 24 Megapixel ed un sensore grandangolare da 12 Megapixel.

Lo smartphone, in uscita nel secondo semestre dell’anno, dovrebbe arrivare sul mercato con il nuovo Android 11 oppure con Android 10 ma con la promessa di un rapido aggiornamento alla più recente versione del sistema operativo. Maggiori dettagli in merito al nuovo smartphone di Nokia arriveranno, di certo, nel corso dei prossimi giorni. Continuate a seguirci per tutti gli aggiornamenti.