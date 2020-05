Xiaomi Mi 10 Lite Zoom Edition in Italia entro fine mese?

Ufficializzato in Cina come Mi 10 Youth Edition 5G, il nuovo smartphone che va arricchire la già corposa serie Mi 10 è pronto a sbarcare anche in Italia, anche se con un altro nome. Si chiamerà Xiaomi Mi 10 Lite Zoom e, stando al leaker russo ‘Xiaomishka‘ sarà lanciato in Europa, e nel mercato nostrano, entro fine maggio.

La fonte in questione fa riferimento soltanto al model number, M2002J9E, e al nome in codice “Vangogh”, senza fornire ulteriori dettagli. Non ci sono però dubbi sul fatto che si tratti di un rebrand proprio del Mi 10 Youth Edition 5G che, come abbiamo avuto modo di sottolineare un paio di settimane fa, si differenzia dal Mi 10 Lite 5G per un paio di particolari.

Il comparto fotografico, per cominciare, è impreziosito da una lente periscopica da 8 MP con zoom ottico 5x (al posto del sensore di profondità da 2 MP) che completa la quad-cam con sensore principale da 48 MP, grandangolare da 8 MP e macro da 2 MP. Migliora anche la ricarica rapida, su Xiaomi Mi 10 Lite Zoom a 22,5 W, per la batteria da 4.160 mAh.

Xiaomi Mi 10 Lite Zoom è dotato di un display AMOLED da 6.57″ in Full HD+ con notch a goccia, di uno Snapdragon 765G con 6/8 GB di memoria RAM e di Android 10 out of the box con MIUI 11. Non ci sono conferme ufficiali sui prezzi che, però, dovrebbero partire da 399 euro.