Xiaomi Mi 10T e MI 10T Pro sono già in offerta su Amazon

Presentato non più di tardi di ieri, Xiaomi Mi 10T e la sua versione Pro sono già disponibili in offerta su Amazon Prime, anche se si tratta di una prevendita, in quanto le spedizioni partiranno dal prossimo 15 ottobre.

Prima di scoprire nel dettaglio l’offerta, andiamo ad analizzare le caratteristiche tecniche del nuovo top di gamma del brand cinese, che si candida di diritto a best buy della categoria. Partiamo dal display: abbiamo uno schermo da 6,67″ con risoluzione FHD+ e tecnologia IPS, che raggiunge un refresh rate di addirittura ben 144Hz.

A livello di prestazioni, Xiaomi Mi 10T monta un processore Qualcomm SD 865 abbinato a 6/8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna espandibili tramite microSD. Notevole anche il comparto camera: integra un modulo da 64 Megapixel + 18 Megapixel wide + 5 Megapixel macro e una selfie camera da 20 Megapixel.

Ovviamente ci sono NFC e 5G, mentre per quanto riguarda l’autonomia, essa è garantita da una batteria da ben 5000 mAh. Venendo al prezzo, la versione base costa 499,90, mentre quella Pro 599,90.

In sintesi, un’occasione da non lasciarsi sfuggire per avere subito il nuovo flagship di Xiaomi appena uscito.

