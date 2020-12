Apple Watch 5 continua ad essere in offerta su Amazon

Tra le offerte Amazon presenti oggi all’interno dell’e-commerce, segnaliamo Apple Watch 5 che continua ad essere proposto ad un prezzo scontato che lo rende ancora più interessante.

Nonostante le offerte del Black Friday e del Cyber Monday siano terminate, alcuni prodotti su Amazon sono rimasti in promozione. Uno di questi è proprio Apple Watch 5, proposto in offerta sia nella versione da 40 mm che da 44 mm.

Le promozioni riguardano sia la versione con SIM integrata che quella solo con GPS. Le caratteristiche però sono praticamente identiche: c’è il display in retina con certificazione per la resistenza all’acqua, utilizzabile anche durante il nuoto e le immersioni, così come la modalità Always-On, così da avere sempre la schermata standard visibile senza dover necessariamente toccare il dispositivo.

Tra i suoi punti forti, c’è anche il monitoraggio della salute e i tanti sensori presenti, tra cui accelerometro, giroscopio, cardiofrequenzimetro, barometro e bussola.

Da menzionare ache il nuovo system-on-chip S5, abbinato ad una memoria doppia rispetto al precedente S4 (32 GB contro 16 GB) e il numero di app disponibili, davvero notevole. Ha il GPS integrato. Ottima anche la batteria, che garantisce un intero giorno con always on acceso, mentre se quest’ultimo è spento può durare anche un paio di giorni.

In sintesi, un’occasione da non lasciarsi sfuggire! Anche perchè non è stata indicata alcuna scadenza temporale della promo, quindi le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro.

