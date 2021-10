Apple afferma che Notch è un “modo intelligente” per offrire agli utenti più spazio per i contenuti sui nuovi MacBook Pro

La tacca sul MacBook Pro appena ridisegnato offre un “modo intelligente” per dare agli utenti più spazio per i propri contenuti e ha permesso ad Apple di rendere le cornici più sottili e fornire più spazio sullo schermo ai clienti, ha detto un funzionario Apple durante una recente intervista ai media.

L’inclusione di una tacca sui MacBook Pro completamente rinnovati è stata una sorpresa ed è stata una delle poche voci dell’ultimo minuto emerse prima dell’evento “Unleashed” di Apple la scorsa settimana. Come previsto, alcuni utenti dei social media hanno criticato la scelta progettuale di Apple di aggiungere una tacca al display.

Rispetto alle precedenti iterazioni del design del MacBook Pro, i nuovi modelli da 14 e 16 pollici presentano cornici significativamente più piccole. Apple afferma che le cornici sono più sottili del 24% rispetto alla generazione precedente sui lati sinistro e destro del display, misurando solo 3,5 mm. Nella parte superiore, grazie alla tacca, la lunetta è più sottile del 60%, misurando anche 3,5 mm.

Sebbene la tacca sia evidente all’inizio, Apple sta scommettendo su alcune funzionalità del software macOS, inclusa la modalità oscura, per ridurre al minimo quanto sia evidente per alcuni utenti nell’uso quotidiano. Ad esempio, quando le app macOS sono in modalità a schermo intero, il sistema aggiunge un bordo nero nella parte superiore del display , nascondendo la tacca senza interferire con il contenuto di un utente. Gli sviluppatori possono scegliere di visualizzare i contenuti della loro app su entrambi i lati della tacca.

La tacca è una delle tante modifiche ai nuovi MacBook Pro. I nuovi laptop presentano uno chassis completamente ridisegnato, porte aggiuntive come HDMI e uno slot per schede SD, MagSafe , un display mini-LED con ProMotion e i chip M1 Pro o ‌M1‌ Max, che sono i primi chip di silicio Apple progettati per i professionisti.

Entrambi i modelli MacBook Pro da 14 pollici e 16 pollici sono stati disponibili per il pre-ordine la scorsa settimana e inizieranno ad arrivare ai clienti martedì 26 ottobre. Entrambe le dimensioni possono essere configurate con i chip ‌M1‌ Pro o ‌M1‌ Max, offrendo agli utenti sostanziali miglioramenti delle prestazioni rispetto al chip in silicio ‌M1‌ Apple. Scopri di più sui nuovi MacBook Pro utilizzando la nostra carrellata dettagliata .