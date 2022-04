Adobe After Effects aggiornato con il supporto nativo di Apple Silicon, velocità fino a 3 volte superiori rispetto a iMac Pro di fascia alta

Adobe ha aggiornato il suo software di editing video professionale After Effects con il supporto M1 nativo , offrendo ai clienti velocità di rendering fino a 3 volte superiori sugli ultimi Mac di Apple rispetto ai Mac di fascia alta con processori Intel.

Sui computer M1 , Adobe promette prestazioni fino a 2 volte più veloci nel rendering e nella reattività generale delle app. Su M1 Ultra , il chip di fascia più alta di Apple trovato nel Mac Studio , Adobe afferma che After Effects sarà fino a 3 volte più veloce per gli editor video. Un modo specifico in cui Adobe ha ottimizzato After Effects è con il rendering multi-frame, che utilizza tutti i core disponibili sul silicio Apple per offrire un’esperienza di riproduzione fino a 4 volte più veloce di un iMac Pro di fascia alta con un processore Intel Xeon a 10 core.

La versione più recente di After Effects sarà disponibile per gli utenti nei prossimi giorni. Adobe ha anche annunciato molte altre nuove funzionalità per After Effects e Premiere Pro, come il rilevamento della modifica delle scene, il colore automatico basato sull’intelligenza artificiale e altro ancora.