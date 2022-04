Il successore di BlackBerry KEY2 potrebbe arrivare con Unihertz

Per quelli di voi che stavano aspettando una rinascita del BlackBerry, potrebbe non essere necessario attendere ancora a lungo. Anche se potrebbe non essere BlackBerry, il prossimo lancio di Unihertz potrebbe potenzialmente riempire il vuoto.

PhoneArena ha notato un teaser per un telefono Unihertz in arrivo che potrebbe finire per assomigliare molto al successore del BlackBerry KEY2 . L’immagine non mostra molto, tranne una striscia di luce che brilla su una tastiera QWERTY fisica. Il resto del telefono è avvolto nell’oscurità, anche se puoi appena distinguere la sagoma del dispositivo.