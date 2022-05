Qualcomm anticipa il lancio di Snapdragon il 20 maggio

Qualcomm China ha confermato che una “nuova piattaforma mobile Snapdragon” sarà annunciata il 20 maggio. Voci indicavano che avremmo potuto vedere il chip Snapdragon 8 Gen 1+ all’inizio di maggio, quando si è svolto il Summit di Qualcomm 5G .

Poco si sa del chip in arrivo, ma probabilmente arriverà con piccoli miglioramenti delle prestazioni rispetto al suo predecessore, simili alle varianti “Plus” di Qualcomm in passato. Le voci indicano che il produttore di chip passerà a TMSC anziché a Samsung per produrre il chip, probabilmente a causa dei bassi rendimenti dello Snapdragon 8 Gen 1 utilizzando il processo Samsung e dei problemi con il throttling che hanno afflitto telefoni come il Galaxy S22 .