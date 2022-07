Samsung rilascia il quarto Galaxy Watch4 One UI 4.5 beta con molte correzioni di bug

Samsung ha iniziato a lavorare con il suo programma beta One UI Watch per Galaxy Watch4. È stato pubblicato all’inizio di giugno e da allora il colosso coreano ha lanciato più build beta per affrontare i bug segnalati e introdurre ulteriori nuovi miglioramenti.

All’inizio di questa settimana, Samsung ha anche annunciato ufficialmente One UI Watch 4.5 per Galaxy Watch4 e ha dettagliato alcune delle sue nuove funzionalità. Sulla scia dell’annuncio, la società ha lanciato il quarto firmware beta per la serie Galaxy Watch4 .

La build ZVG3 di One UI Watch 4.5 non include nuove funzionalità o miglioramenti importanti. Con la skin basata su Wear OS 3.5 sempre più vicina al suo rilascio, l’ultima beta si concentra su correzioni di bug e miglioramenti della stabilità.

One UI Watch 4.5 introdurrà diversi nuovi quadranti e nuove opzioni di personalizzazione che sono già state ampiamente dettagliate in schermate dall’aspetto ufficiale . Altri miglioramenti includono prestazioni migliorate, scorri per digitare per la tastiera, nuove opzioni di accessibilità per regolare la tonalità e il contrasto del display, supporto dual-SIM e altro ancora.

Se il tuo Galaxy Watch4 è già sul programma beta di One UI Watch 4.5, puoi prendere il firmware più recente utilizzando l’app Galaxy Wearable. Dovrai accedere a Galaxy Watch4> Impostazioni Watch4> Guarda l’aggiornamento del software all’interno dell’app e quindi toccare il pulsante Scarica e installa . Il programma non accetta più nuovi membri, quindi non puoi saltare sul carro della beta ora se non l’hai già fatto.