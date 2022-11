WhatsApp ora supporta le chat video a 32 persone

La popolare app di messaggistica di proprietà di Meta WhatsApp ha ricevuto oggi una manciata di nuove funzionalità aggiunte, insieme al lancio globale della sua nuova funzione Comunità.

Le community sono progettate per consentire alle persone di riunire gruppi separati sotto un unico ombrello, fornendo agli utenti un modo per ricevere aggiornamenti inviati a un’intera community e quindi organizzare gruppi di discussione più piccoli su argomenti importanti.

Un esempio di caso d’uso potrebbe essere la creazione di una comunità di “scuola” da parte dei genitori della scuola, che si suddivide in gruppi più piccoli in base al grado e ad altri fattori. WhatsApp ha iniziato a testare le community ad aprile e ora si stanno diffondendo gradualmente in tutto il mondo.