Si dice che il MacBook Air da 15 pollici verrà lanciato ad aprile

La catena di fornitura di Apple ha iniziato questo mese la produzione di pannelli per display per un nuovo MacBook Air da 15,5 pollici, secondo l’analista del settore dei display Ross Young.

In un tweet condiviso oggi con i suoi abbonati, Young ha affermato di aspettarsi che il nuovo MacBook Air venga lanciato “all’inizio di aprile” dato che la produzione del display è ora in corso, ma è possibile che un annuncio e preordini possano avvenire prima. Apple organizza spesso un evento primaverile per annunciare nuovi prodotti, come nel marzo 2022 e nell’aprile 2021.

Una nuova opzione per la dimensione del display da 15 pollici sarebbe la più grande mai vista per il MacBook Air e presumibilmente sarebbe stata offerta insieme al modello esistente da 13 pollici. L’attuale MacBook Air da 13 pollici con chip M2 è stato rilasciato nel luglio 2022 e parte da $ 1.199.

Young non ha fornito ulteriori dettagli sul nuovo modello, incluso se sarà dotato del chip M2 o del chip M3 di nuova generazione basato su 3 nm, che Apple deve ancora annunciare. Il partner di Apple per la produzione di chip, TSMC, ha iniziato la produzione di massa di chip a 3 nm a dicembre, ma non è chiaro se il chip M3 sarà pronto entro aprile.

Il lancio di un MacBook Air da 15 pollici con il chip M2 questa primavera è stato oggetto di dibattito dato che si dice anche che Apple stia pianificando di aggiornare il MacBook Air con il chip M3 entro la fine dell’anno , e ce ne sarebbero solo circa sei a otto mesi tra questi aggiornamenti in questo scenario. Con l’avvicinarsi del rilascio dei nuovi modelli di MacBook Air, si spera che ulteriori voci contribuiranno a chiarire la situazione.

