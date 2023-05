Il servizio “My Photo Stream” di Apple verrà chiuso a luglio 2023

Il servizio “My Photo Stream” di Apple verrà disattivato il 26 luglio 2023, il che significa che i clienti che stanno ancora utilizzando tale funzione dovranno passare all’utilizzo di iCloud Photos prima di tale data.

My Photo Stream è un servizio gratuito che carica le immagini degli ultimi 30 giorni (fino a 1.000) su iCloud , rendendole accessibili su iPhone , iPad , iPod touch, Mac e PC. Precede ‌iCloud Photos‌ ed è stato in gran parte sostituito dal servizio ‌iCloud Photos‌ a questo punto.

In futuro, Apple prevede che tutti i clienti utilizzino ‌iCloud Photos‌ invece di My Photo Stream. I nuovi caricamenti di foto su Il mio streaming foto si interromperanno il 26 giugno 2023 e le immagini rimarranno in ‌iCloud‌ come di consueto per 30 giorni fino al punto di chiusura.

Poiché tutte le immagini in My Photo Stream sono archiviate nel loro formato originale su almeno un dispositivo Apple, non c’è pericolo che le foto vadano perse durante il processo di spegnimento. Apple consiglia agli utenti che desiderano avere le proprie immagini su un particolare dispositivo di salvarle nella Libreria foto su quel dispositivo prima del 26 luglio.

Le immagini in Il mio streaming foto possono essere salvate nell’app Foto su ‌iPhone‌ aprendo ‌Foto‌, accedendo all’album Il mio streaming foto, selezionando singole foto e utilizzando il pulsante Condividi per salvarle nella Libreria. Il processo è lo stesso sul Mac, ma dovrai trascinare le immagini da Il mio streaming foto alla Libreria.

VIA