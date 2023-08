Come installare facilmente Android 14 Beta sul tuo Pixel

Il programma Android 14 Beta è attualmente in corso, con almeno un’altra versione piena di divertimento, test e scoperte davanti a noi, indipendentemente dal fatto che tu abbia Pixel 7 Pro o un altro dispositivo Google. Non ci vorrà molto prima che diventi stabile e l’ultima beta prima del grande rilascio sembra essere pronta per tutti là fuori. Se sei curioso di provarlo sul tuo dispositivo Pixel appena prima del lancio, c’è un modo semplice per installare la versione pre-rilascio di Android 14 sul tuo telefono che sembra quasi di ricevere un normale aggiornamento di sistema. In questa guida, tuttavia, ti guideremo anche attraverso il processo di installazione manuale. Tieni presente che se hai un altro ottimo telefono Android che non è un telefono Google Pixel, potresti dover aspettare ancora un po’.

Cos’è Android 14 Beta?

Android 14 è stato testato nel febbraio 2023 con Developer Preview 1 , che ha lo scopo di aiutare gli sviluppatori a preparare le loro app per il lancio stabile entro la fine dell’anno. L’azienda offre funzionalità più interessanti e modifiche al design nel programma beta, con la Beta 1 rilasciata nell’aprile 2023 e una nuova che segue ogni mese.

Quali dispositivi sono idonei per Android 14 Beta?

Come per le versioni precedenti di Android, solo un numero limitato di dispositivi è compatibile con la versione beta. Puoi testarlo su un emulatore come parte di Android Studio o eseguirne il flashing su un dispositivo Pixel se ne hai uno recente. Si noti che Pixel 4a non è supportato, a differenza del suo parente stretto, Pixel 4a 5G. Ecco l’elenco completo dei dispositivi supportati:

Tablet Pixel

Piega pixel

Pixel 7a

Pixel 7 e 7 Pro

Pixel 6a

Pixel 6 e 6 Pro

Pixel 5a

Pixel 5

Pixel 4a 5G

Google ha aperto i programmi beta e di anteprima per sviluppatori a più telefoni e tablet. Tuttavia, ti consigliamo di installarlo su questi dispositivi solo se sei uno sviluppatore che ha bisogno di Android 14 per preparare le tue app. Durante i nostri test, abbiamo riscontrato che Android 14 sembra molto incompleto su altri telefoni .

QOO 11

Lenovo Tab Extreme

Niente Telefono 1

One Plus 11

Oppo Trova N2 Flip

Realme GT2Pro

Tecno Camon Serie 20

VivoX90Pro

Xiaomi 13Pro

Xiaomi 13

Xiaomi 12

Il percorso per installare questi telefoni è diverso per ciascuno di questi dispositivi. Google si collega alle rispettive istruzioni sul suo sito Web beta .

Come installare Android 14 Beta

Google incoraggia più utenti che semplici sviluppatori a testare le nuove versioni di Android, almeno una volta che è in fase beta. Se sei interessato, iscriviti al programma Android Beta e il tuo telefono installerà automaticamente un aggiornamento OTA. Funziona come l’aggiornamento OTA mensile a cui probabilmente sei già abituato, tranne per il fatto che installa invece l’ultima versione di Android 14 Beta.

Per installare Android 14 Beta sul tuo dispositivo Pixel, procedi come segue:

Visita la pagina del programma Android Beta su un browser web per dispositivi mobili o desktop. Accedi al tuo account Google se richiesto. Fai clic sul pulsante Visualizza dispositivi idonei per accedere all’elenco dei dispositivi Pixel. Fai clic sul pulsante Attiva sotto il telefono Pixel su cui vuoi installare Android 14 Beta. Scorri la pagina dei termini e delle condizioni, quindi seleziona la casella ” Accetto i termini del programma beta” . Puoi anche selezionare le altre caselle per ricevere gli aggiornamenti del programma beta via e-mail, ma non è necessario per l’installazione della versione beta. Seleziona il pulsante Conferma e iscriviti per finire qui

Ora che il tuo dispositivo Pixel è stato registrato per il programma Android 14 Beta, riceverai a breve un aggiornamento OTA. Puoi attendere la notifica di sistema o andare su Impostazioni > Sistema > Aggiornamento di sistema per verificare la disponibilità dell’aggiornamento. Una volta che Android 14 Beta OTA arriva, puoi installarlo come un normale aggiornamento di sistema. Al termine del processo di installazione, riavvia il dispositivo quando richiesto. Puoi tuffarti da lì e iniziare a testare l’ultima versione di Android 14 Beta sul tuo dispositivo Pixel.

L’utilizzo del programma Android Beta è il modo più rapido e semplice per installare Android 14 Beta. Consigliamo alla maggior parte delle persone di utilizzare questo metodo poiché tutto ciò che devi fare è attivare e installare l’aggiornamento OTA senza perdere alcun dato sul tuo dispositivo.

Disattivare il programma beta di Android 14 al termine del test

Se riscontri problemi con Android 14, potresti considerare di rinunciare al programma Android Beta. Una volta che hai aderito, Google presuppone che tu voglia continuare a ricevere gli aggiornamenti beta della versione trimestrale della piattaforma anche dopo il lancio di Android 14 in versione stabile, almeno è così che l’azienda ha fatto per le ultime versioni. Se vuoi smettere di riceverli, devi rinunciare, ma il tempismo è essenziale. Quando esci dal programma beta prima che Android 14 sia live in modalità stabile, il tuo dispositivo viene cancellato e perdi tutti i suoi dati quando torni alla build pubblica più recente disponibile. A questo punto, probabilmente ha più senso restare fino alla versione finale di Android 14 e disattivare solo dopo averlo installato. Assicurati di eseguire il backup dei dati come precauzione in ogni caso.

Se desideri comunque tornare alla versione pubblica stabile di Android 13 o se desideri sapere quali passaggi seguire dopo aver installato Android 14 stabile sul tuo dispositivo, utilizza queste istruzioni: Visita la pagina del programma Android Beta su un browser web per dispositivi mobili o desktop. Accedi al tuo account Google principale, se necessario, lo stesso che utilizzi sul tuo dispositivo. Fai clic sul pulsante Visualizza dispositivi idonei per accedere all’elenco dei dispositivi Pixel. Fai clic sul pulsante Disattiva sotto il telefono Pixel che desideri rimuovere dal programma Android 14 Beta. Leggi il messaggio di disattivazione per capire cosa succede al tuo dispositivo in seguito. Se utilizzi una versione beta di Android 14, ricevi un aggiornamento OTA automatico che cancella i dati dal tuo dispositivo. Quindi installa l’ultima build pubblica di Android 13 da lì. Eseguire il backup di tutti i dati prima di procedere per evitare di perdere file o informazioni. Fai clic sul pulsante Esci dalla versione beta per rimuovere il tuo dispositivo Pixel dal programma Android 14 Beta.

Ripristina il tuo dispositivo quando richiesto e da questo momento in poi eseguirai la versione pubblica stabile di Android 13.

Come eseguire manualmente il flashing o l’installazione di Android 14 Beta

Se non vuoi partecipare al programma beta, puoi installare manualmente Android 14 Beta. Per fare ciò, prepara il tuo computer e il tuo telefono. Il tuo telefono deve comunicare con il tuo computer utilizzando la sua modalità di debug e il tuo computer richiede un software aggiuntivo per inviare comandi al tuo telefono. Dopo aver installato la versione beta, riceverai gli aggiornamenti OTA come faresti se seguissi il percorso sopra. Ecco i requisiti e tutti i passaggi che devi seguire:

Prima di iniziare, assicurati di avere quanto segue:

Un computer con Linux, macOS o Windows.

Un dispositivo supportato per Android 14 Beta, come elencato sopra.

Un buon cavo per collegare il computer (o il telefono con USB OTG) al telefono.

Imposta le Opzioni sviluppatore sul tuo telefono

Abilita le opzioni sviluppatore accedendo a Impostazioni di sistema > Informazioni sul telefono e toccando sette volte il numero di build. Passa al livello superiore delle impostazioni di sistema e vai su Sistema > Opzioni sviluppatore. Cerca l’ interruttore di debug USB e attivalo.

Utilizzando il percorso di installazione OTA

Installa la versione corrente di Nexus Tools seguendo le istruzioni nel repository GitHub collegato. Questo installa automaticamente l’ambiente di sviluppo ADB necessario sul tuo computer che ti consente di installare i file OTA dal tuo computer sul tuo telefono Android.

Utilizzando il percorso Android Flash Tool

Assicurati di avere un browser web supportato , come Google Chrome o Microsoft Edge. Lo strumento si basa su WebUSB per connettere il computer al telefono. Funziona solo con un browser che offre questa funzione.

Come installare Android 14 Beta utilizzando i file OTA

L’installazione di versioni beta di Android o anteprime per sviluppatori utilizzando i file OTA è generalmente il metodo manuale più sicuro e semplice, in quanto richiede il minimo sforzo. Google offre i file OTA di Android 14 sul suo sito Web per sviluppatori Android e il processo è semplice quando conosci il terminale sul tuo computer.