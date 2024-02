Apple Vision Pro potrebbe impiegare quattro generazioni per raggiungere la “forma ideale”

Per realizzare la “forma ideale” delle cuffie Apple Vision Pro potrebbero essere necessarie quattro generazioni successive del dispositivo, ritengono alcune persone del Vision Products Group di Apple. Questo secondo il giornalista Mark Gurman, ben collegato a Bloomberg .

Scrivendo nella sua ultima newsletter Power On , Gurman afferma che la sensazione di alcuni membri del team che lavora sulle cuffie Apple è che ci sia molto lavoro da fare prima che il dispositivo possa essere considerato sufficientemente raffinato da poter essere utilizzato quotidianamente dai clienti.

Anche se non è chiaro quale sia il team di sviluppo di Apple consideri la “forma ideale” del dispositivo, è abbastanza facile prendere spunto da alcuni dei primi utilizzatori, i cui problemi con il dispositivo di prima generazione si sono estesi sia all’hardware che al software.

Molti utenti di Vision Pro ritengono che il visore stesso sia troppo pesante e ingombrante per un uso prolungato, rendendo la miniaturizzazione generazionale una pietra di paragone cruciale per il miglioramento. Altre critiche includono la scarsa durata della batteria, l’insufficienza di app dedicate e la preponderanza di bug in visionOS.

Se il team di Apple riuscirà a risolvere questi problemi nell’arco di quattro generazioni, in modo simile alla progressione di iPhone, iPad e Apple Watch, l’opinione di Gurman è che Vision Pro potrebbe eventualmente sostituire l’iPad.

Apple ha ottenuto “risultati contrastanti” nel tentativo di posizionare l’iPad più come un sostituto del Mac, afferma Gurman. Nonostante gli sforzi di Apple per renderlo un dispositivo multitasking con funzionalità come Stage Manager, l’iPad ha faticato a diventare un vero cavallo di battaglia per la produttività come il Mac, e ora si trova in un limbo tra le altre offerte di Apple. “Il dispositivo ha perso il suo scopo originale ed è diventato un pezzo più confuso del portafoglio di prodotti Apple”, scrive Gurman.

Per quanto riguarda Vision Pro, che parte da $ 3.500, “ci vorranno alcuni aggiornamenti hardware, una serie di aggiornamenti software e un supporto molto migliore da parte degli sviluppatori di app e dei creatori di contenuti per rendere effettivamente l’auricolare il sostituto dell’iPad che è in grado di essere,” aggiunge Gurman. “Fino ad allora, il Vision Pro è essenzialmente un prototipo, solo uno in cui devi pagare Apple per il privilegio di testarlo.”

