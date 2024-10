La fuga di notizie sulla Galaxy Z Fold Special Edition rivela le date di lancio e preordine

Si è parlato molto del Galaxy Z Fold Special Edition nelle ultime settimane. Sebbene utilizzerà il Galaxy Z Fold 6 come base, ci saranno alcune differenze notevoli. Si prevede che il dispositivo punti sulla sottigliezza per competere con i recenti smartphone pieghevoli. Una nuova fuga di notizie ha rivelato la presunta data di rilascio e il periodo di preordine del Samsung Galaxy Z Fold Special Edition.

Il Galaxy Z Fold Special Edition, inizialmente noto come Galaxy Z Fold 6 Ultra, è trapelato mesi fa. Secondo i report, il progetto ha subito diversi cambiamenti decisionali lungo il percorso, tra cui una potenziale cancellazione. L’idea iniziale di Samsung era di competere con la sottigliezza dei pieghevoli come Honor Magic V3, sostengono le indiscrezioni. Dopo aver fallito nel raggiungere questo obiettivo, l’azienda avrebbe deciso di annullare lo smartphone, ma avrebbe poi ripreso il progetto.

Galaxy Z Fold Special Edition verrà lanciato il 18 ottobre; trapelato il periodo di preordine

Ora, inaspettatamente, il Galaxy Z Fold Special Edition è apparso sul sito Web di Samsung India . Ciò è intrigante, poiché le fughe di notizie sul telefono indicavano che sarebbe arrivato in mercati limitati, come Corea del Sud e Cina. Mercati come l’India non erano nei piani, ma le cose potrebbero essere cambiate . Il fatto che il sito Web di Samsung India promuova l’arrivo del dispositivo apre le porte ad altri paesi che non erano nei piani per riceverlo.

Inoltre, il Galaxy Z Fold Special Edition sarebbe apparso sul sito web di T Store , un rivenditore coreano, mostrando un lancio il 18 ottobre e preordini aperti fino al 24 ottobre. L’azienda avrebbe iniziato le spedizioni il 25 ottobre. È interessante notare che il poster incorpora un “6” nel nome, nonostante le fughe di notizie suggeriscano che sarà noto solo come “Galaxy Z Fold Special Edition”. Puoi prenderlo con un pizzico di sale, però.

Le indiscrezioni affermano che il Galaxy Z Fold Special Edition avrà display più grandi. Lo schermo pieghevole interno crescerà fino a 8 pollici, mentre lo schermo esterno raggiungerà i 6,5 pollici. L’azienda ridurrà notevolmente lo spessore del dispositivo a 10,6 quando piegato (12,1 mm nel Galaxy Z Fold 6) e 4,9 mm quando aperto (5,6 mm nel Galaxy Z Fold 6).

Sebbene Samsung abbia fatto uno sforzo per ridurre lo spessore del telefono, è ancora indietro rispetto ad altri grandi marchi. L’ultimo Google Pixel 9 Fold Pro è leggermente più sottile (10,5 mm quando piegato, 5,1 mm quando aperto). L’azienda sudcoreana non può competere con Honor Magic V3, che vanta uno spessore di 9,3 mm quando aperto. In ogni caso, Samsung avrebbe debuttato una tecnologia per abilitare il supporto S-Pen senza digitalizzatore sul Galaxy Z Fold Special Edition.

