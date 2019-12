Realme: i risultati di vendita del primo anno di attività sono ottimi

Realme chiude il suo primo anno da brand indipendente da Oppo con risultati di vendita più che soddisfacenti. L’azienda, infatti, ha distribuito circa 15 milioni di smartphone tra i 20 mercati internazionali in cui è presente, centrando il target per l’anno in corso e gettando le basi per un’ulteriore crescita futura.

Per il 2020, infatti, Realme punta a raddoppiare i risultati di vendita del 2019 arrivando, quindi, sino ad un totale di 30 milioni di smartphone distribuiti in tutti i mercati in cui il brand è presente. L’espansione delle vendite avverrà con un potenziamento della gamma, in particolare nella fascia media, e con l’arrivo di nuovi smartphone 5G a partire dal nuovo Realme X50 con Snapdragon 765.

Ricordiamo che, ad oggi, Realme è presente sul mercato italiano con un buon numero di smartphone dall’ottimo rapporto qualità prezzo come Pro con Snapdragon 855+ che può essere acquistato a circa 420 Euro su Amazon oppure X2 con Snapdragon 730G che costa meno di 300 Euro.

Maggiori dettagli in merito ai nuovi smartphone che il marchio lancerà sul mercato nel corso delle prossime settimane arriveranno, senza dubbio, a breve. Continuate a seguirci per tutte le novità legate al futuro di Realme, uno dei brand più interessanti da seguire per il 2020.