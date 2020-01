Huawei Mate X, ecco i primi dati relativi alle spedizioni

Huawei Mate X è stato tra gli smartphone più discussi dell’intero 2019: il primo device con schermo pieghevole del colosso coreano è stato annunciato ad inizio dello scorso anno ma, dopo un’autentica odissea, ha fatto il suo arrivo sul mercato soltanto a novembre. Non è tutto: almeno per il momento è disponibile nel solo mercato cinese, in attesa della seconda generazione che probabilmente sarà invece lanciata a livello globale.

Nonostante ciò, si può affermare che i primi risultati relativi alle spedizioni di Huawei Mate X sono soddisfacenti. Lo stesso produttore ha parlato di un ritmo pari a 100mila spedizioni mensili: il calcolo è elementare e si può quindi ipotizzare che attualmente ci siano in circolazione circa 200mila esemplari.

Non è un numero di poco conto considerate sia le vicissitudini sopracitate, sia il prezzo di listino altissimo, attorno ai 2.200 euro tenendo presente il cambio attuale. Senza contare che con la prossima generazione si eviteranno gli errori commessi in fase di produzione e si avranno di certo risultati più corposi.

Non è un caso che Huawei abbia deciso di rendere note queste cifre: qualche giorno fa, durante il CES di Las Vegas, Samsung ha comunicato le vendite complessive del suo Galaxy Fold, spedito in 400-500mila esemplari da settembre ad oggi (clicca qui per saperne di più)