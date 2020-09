Apple introduce i codici di abbonamento per gli sviluppatori

Apple ha informato oggi gli sviluppatori di una funzionalità imminente progettata per consentire agli sviluppatori di offrire abbonamenti auto-rinnovabili scontati o gratuiti per attirare i clienti.

Entro la fine dell’anno, sarai in grado di acquisire, conservare e riconquistare abbonati con codici di offerta di abbonamento: codici alfanumerici univoci che forniscono prezzi gratuiti o scontati per gli abbonamenti con rinnovo automatico. Fornisci i tuoi codici monouso digitalmente o offline in occasione di eventi, insieme ai prodotti e altro ancora. I clienti su iOS 14 e iPadOS 14 e versioni successive possono riscattare i codici dell’offerta sull’App Store, tramite un URL o all’interno della tua app se hai implementato l’API presentCodeRedemptionSheet.