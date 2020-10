Smart TV Sony offerte: su Amazon c’è un modello da 55″ scontato

Tra le offerte Amazon presenti oggi all’interno dell’e-commerce, segnaliamo una smart TV Sony da 55″ proposto ad un prezzo ribassato davvero notevole. Si tratta del modello di serie KD55XH8096PBAEP, dotato di risoluzione 4K Ultra HD LED con HDR.

La risoluzione è pari a 4 volte quella delle immagini in full HD per un’immagine ancora più intensa e reale. A livello di prestazioni, abbiamo un processore 4K X-Reality Pro: ogni immagine viene analizzata in tempo reale così da migliorarne la nitidezza, il contrasto e i dettagli.

Ottima in tal senso anche la presenza del triluminos display, tecnologia che permette di avere ancora più colore e realismo nelle immagini che vengono proiettate.

Grazie ad Android TV, puoi gestire il tuo dispositivo e gli altri device connessi semplicemente usando la tua voce: infatti il televisore è compatibile con Alexa e Google Assistant.

Veniamo al prezzo: in questo momento su Amazon puoi trovare questa smart TV Sony al prezzo di 774,99 euro. Niente male, considerando che il prezzo di listino è di 846 euro.

In sintesi, un’occasione da non lasciarsi sfuggire! Anche perchè non è stata indicata alcuna scadenza temporale della promo, quindi le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro.

Ecco il link per acquistare al prezzo scontato di 774,99 euro.