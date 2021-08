Il primo negozio fisico Apple in India, promesso dal CEO di Apple Tim Cook l’anno scorso per l’apertura nel 2021, è stato ritardato a causa della crisi sanitaria mondiale, ha confermato la società a The Indian Express .

L’anno scorso, durante una chiamata agli utili, il CEO di Apple ‌Tim Cook‌ ha dichiarato che la sua azienda prevede di aprire il suo primo Apple Store ufficiale in India entro il 2021. Chiaramente, a causa delle sfide impreviste e imprevedibili presentate dalla crisi sanitaria globale, Apple ha ritardato il suo negozio apertura a Bombay.

A settembre, Apple si è adattata alla sua forte base di clienti indiani aprendo un negozio online . Ciò ha offerto ai clienti un modo diretto per acquistare prodotti dall’azienda stessa piuttosto che da rivenditori autorizzati.

In passato, Cook e altri dirigenti di Apple hanno sottolineato l’importanza dell’India, anche nell’ultima chiamata sugli utili trimestrali, affermando che Apple era cresciuta a due cifre in India, insieme ad alcuni altri paesi.