Amazon colpita dagli scioperi del Black Friday e dalle proteste dei lavoratori in 20 paesi

Questa stagione dello shopping natalizio potrebbe rivelarsi una grande sfida per Amazon. Una coalizione di lavoratori e organizzazioni sindacali di Amazon, ha indetto uno sciopero questo fine settimana del Black Friday (tramite CNET ). Lo sciopero del Black Friday potrebbe influenzare le operazioni di Amazon in 20 paesi in tutto il mondo, tra cui Germania, Francia, Paesi Bassi, India, Brasile e Stati Uniti

Vuole che l’azienda migliori il posto di lavoro aumentando la paga dei lavoratori in tutti i magazzini in linea con la sua crescente ricchezza, negoziando pause adeguate, sospendendo il suo duro regime di produttività e sorveglianza, estendendo il congedo per malattia retribuito a tutti i lavoratori e divulgando il suo protocollo per il monitoraggio e la segnalazione dei casi COVID-19.

Oltre a migliorare il posto di lavoro, Make Amazon Pay vuole anche che Amazon garantisca la sicurezza del lavoro a tutti i suoi dipendenti ponendo fine a tutte le forme di lavoro occasionale, stabilendo procedure trasparenti per consentire ai lavoratori di esprimere le proprie preoccupazioni senza timore di ritorsioni e reintegrando tutti i lavoratori licenziati per parlare di questioni relative alla salute e alla sicurezza dei dipendenti.