Apple rilascia Safari Technology Preview 154 con correzioni di bug e miglioramenti delle prestazioni

Apple ha rilasciato oggi un nuovo aggiornamento per Safari Technology Preview , il browser sperimentale introdotto da Apple per la prima volta a marzo 2016. Apple ha progettato “Safari Technology Preview” per testare le funzionalità che potrebbero essere introdotte nelle versioni future di Safari.

La versione 154 di “Safari Technology Preview” include correzioni di bug e miglioramenti delle prestazioni per Web Inspector, CSS, JavaScript, Rendering, Reporting API, Web API, Accessibility, Media e Intelligent Tracking Prevention.

L’attuale versione “Safari Technology Preview” è basata sull’aggiornamento di Safari 16 e include il supporto per le funzionalità in arrivo in macOS Ventura come Live Text, Passkey, miglioramenti alle estensioni Web e altro ancora.

La nuova build di ‌Safari Technology Preview‌ è compatibile con le macchine che eseguono macOS 13 Ventura, a differenza delle versioni precedenti di ‌Safari Technology Preview‌, ma non funziona più con macOS Big Sur.

L’aggiornamento “Safari Technology Preview” è disponibile tramite il meccanismo di aggiornamento software in Preferenze di Sistema a chiunque abbia scaricato il browser . Le note di rilascio complete per l’aggiornamento sono disponibili sul sito Web Safari Technology Preview .

L’obiettivo di Apple con “Safari Technology Preview” è raccogliere feedback da sviluppatori e utenti sul processo di sviluppo del browser. ‌Safari Technology Preview‌ può essere eseguito fianco a fianco con il browser Safari esistente e, sebbene progettato per gli sviluppatori, non richiede un account sviluppatore per il download.