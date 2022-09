Il display di iPhone 14 Pro diventa due volte più luminoso quando si è all’aperto alla luce del sole

iPhone 14 Pro e ‌iPhone 14 Pro‌ Max sono in grado di diventare significativamente più luminosi se utilizzati all’aperto alla luce del sole, grazie a display più avanzati.

iPhone 14 Pro‌ e ‌iPhone 14 Pro‌ Max sono dotati di display Super Retina XDR che Apple chiama i “display più avanzati di qualsiasi smartphone”. I nuovi display hanno una luminosità di picco di 2.000 nits se utilizzati all’aperto alla luce del sole, due volte la luminosità di picco dei modelli precedenti.

Durante la visualizzazione di foto, video e film HDR, i nuovi display possono raggiungere una luminosità massima di 1.600 nits, superiore rispetto ai vecchi iPhone. Con 1.600 nit di luminosità, ‌iPhone 14 Pro‌ e ‌iPhone 14 Pro‌ Max ora offrono lo stesso livello di luminosità del Pro Display XDR di fascia alta da $ 4.999 quando si guardano contenuti HDR, secondo Apple.

Apple è in grado di offrire queste luminosità più elevate grazie a un pannello OLED più avanzato e un nuovo Display Engine nel chip A16 Bionic che alimenta funzionalità come Dynamic Island, sempre attiva, e la frequenza di aggiornamento variabile di 120 Hz.

Ci sono anche piccoli cambiamenti nei display ‌iPhone 14 Pro‌ e ‌iPhone 14 Pro‌ Max rispetto ai rispettivi predecessori. Ad esempio, ‌iPhone 14 Pro‌ Max ha una risoluzione di 2.796 per 1.290 rispetto all’iPhone 13 Pro Max a 2.778 per 1.284. L’‌iPhone 14 Pro‌ ottiene anche un piccolo aumento della risoluzione a 2.556 per 1.179 rispetto a 2.532 per 1.170 per l’‌iPhone 13 Pro‌.

‌iPhone 14 Pro‌ e ‌iPhone 14 Pro‌ Max, insieme a iPhone 14 e ‌iPhone 14‌ Plus di fascia bassa , sono stati resi disponibili per il preordine oggi e inizieranno ad arrivare ai clienti venerdì 16 settembre. L’‌iPhone 14‌ Plus inizierà la spedizione venerdì 7 ottobre.