Apple ed Epic Games tornano in tribunale per litigare sulle regole dell’App Store

La battaglia legale in corso tra Apple ed Epic Games è ripresa oggi, con gli avvocati di entrambe le società che si sono incontrati presso la Corte d’Appello degli Stati Uniti per tentare di ribaltare la sentenza iniziale dello scorso anno.

La saga ‌Epic Games‌ v. Apple è iniziata nel lontano 2020 quando ‌Epic Games‌ ha iniziato a consentire ai giocatori di Fortnite di effettuare acquisti direttamente nell’app, aggirando le regole di acquisto in-app. Apple ha rapidamente ritirato l’app Fortnite dall’App Store e ‌Epic Games‌ era pronta con una causa antitrust sulle regole dell’‌App Store‌ di Apple.

‌Epic Games‌ mirava a convincere il tribunale a consentire app store di terze parti e metodi alternativi per ottenere app su dispositivi iOS, ma ‌Epic Games‌ ha in gran parte perso la causa, portandola a presentare ricorso. Apple ha vinto la causa antitrust, ma gli è stato ordinato di consentire agli sviluppatori di aggiungere collegamenti in-app a siti Web esterni in cui i pagamenti potevano essere accettati.

Apple non vuole cambiare le regole dell’‌App Store‌ e ha anche fatto appello, portando alla battaglia legale di oggi. Epic Games sosterrà che il tribunale ha commesso “molteplici errori legali” nella sua sentenza iniziale, sostenendo ancora una volta che il sideload fosse consentito.

Apple sostiene che ‌Epic Games‌ abbia perso il processo a causa di accuse “senza precedenti” e “infondate” di condotta anticoncorrenziale che alla fine non hanno influenzato il giudice. Epic, afferma Apple, ha fatto affermazioni di vasta portata ai margini della legge antitrust e non vi è alcuna base per ribaltare la sentenza in appello. Apple sosterrà anche che il tribunale originale ha commesso un errore durante l’implementazione di un’ingiunzione che imporrà modifiche all’‌App Store‌.

Apple afferma che, poiché non è stato ritenuto coinvolto in comportamenti anticoncorrenziali, le regole dell’App Store non sono ingiuste e il tribunale distrettuale non aveva l’autorità per imporre un’ingiunzione.

