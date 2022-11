Apple lancia il sito Web iCloud.com rinnovato con un design completamente nuovo

Apple ha lanciato oggi un nuovo design su iCloud.com dopo diverse settimane di beta test . La pagina ora presenta uno sfondo colorato con riquadri per il tuo account ID Apple e app Apple come Foto, Posta, iCloud Drive, Calendario e Note. C’è anche un riquadro con icone per app aggiuntive come Trova il mio, Pages, Numbers, Keynote e altro.

La pagina può essere personalizzata, con gli utenti in grado di scegliere quali app visualizzare in ogni riquadro o rimuovere completamente un riquadro. La parte inferiore della pagina mostra il piano di archiviazione e l’utilizzo di iCloud, oltre a un collegamento per recuperare i file eliminati di recente da iCloud Drive e altre app.

Nella barra dei menu in alto, gli utenti possono fare clic o toccare il segno più per creare una nuova e-mail, una nota, un evento del calendario e altro ancora. Il menu fornisce anche l’accesso alle impostazioni per le funzionalità di iCloud+ come Nascondi la mia e-mail, Inoltro privato iCloud e HomeKit Secure Video.

