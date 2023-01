Samsung dovrebbe presentare i nuovi smartphone di punta Galaxy S23 il 1° febbraio

Samsung ha annunciato oggi che mercoledì 1 febbraio terrà il suo primo evento Galaxy Unpacked del 2023, svelando nuovi smartphone di punta che competeranno direttamente con iPhone 14 , ‌iPhone 14‌ Plus, iPhone 14 Pro e ‌iPhone 14 Pro‌ Max di Apple.

Come Apple, Samsung ha un ciclo di rilascio regolare per i suoi smartphone e i nuovi modelli Galaxy escono in primavera. Quest’anno ci aspettiamo la gamma Galaxy S23.

Le voci finora suggeriscono che i nuovi modelli S23 adotteranno il chip Snapdragon 8 Gen 2 di Qualcomm, ovvero il chipset che supporterà la nuova funzionalità Snapdragon Satellite di Qualcomm . Snapdragon Satellite è simile alla funzione SOS di emergenza di Apple tramite Satellite ‌iPhone 14‌ e Qualcomm sta collaborando con la società satellitare Iridium per consentire agli utenti Android di contattare i servizi di emergenza quando le connessioni Wi-Fi e cellulari non sono disponibili.

Bring your epic moments into the spotlight. Join us at #SamsungUnpacked, on February 1, 2023. Learn more: https://t.co/D6nxwskXj1 pic.twitter.com/jllmsDvWmD — Samsung Mobile (@SamsungMobile) January 10, 2023

L’S23 Ultra di fascia alta di Samsung potrebbe essere dotato di una fotocamera grandangolare da 200 megapixel , un aggiornamento rispetto alla versione da 108 megapixel dell’S22, con fotocamere più modeste da 50 megapixel per l’S23 e l’S23+. I modelli ‌iPhone 14 Pro‌ di Apple sono dotati di una fotocamera grandangolare da 48 megapixel.

Per quanto riguarda il design, non ci saranno grandi cambiamenti nella gamma S23 e l’S23 Ultra sarà simile all’S22. I miglioramenti del display sono possibili, così come i sensori di impronte digitali aggiornati e le nuove opzioni di colore.

