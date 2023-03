Apple lancia la quarta beta di iOS 16.4 e iPadOS 16.4 agli sviluppatori

Oggi Apple ha inviato agli sviluppatori la quarta beta dei prossimi aggiornamenti di iOS 16.4 e iPadOS 16.4 a scopo di test, con il software in arrivo una settimana dopo il lancio della terza beta

Gli sviluppatori registrati possono scaricare gli aggiornamenti di iOS 16.4 e iPadOS 16.4 over-the-air dopo aver installato il profilo appropriato dal Developer Center. In futuro, gli aggiornamenti beta non richiederanno un profilo e verranno invece eseguiti direttamente sul dispositivo tramite un ID Apple collegato a un account sviluppatore.

iOS 16.4 e iPadOS 16.4 aggiungono nuovi personaggi emoji, tra cui testa che scuote, cuore rosa, cuore azzurro, asino, alce, medusa, giacinto, zenzero, uccello nero e altro ancora. Ci sono 31 nuove emoji in totale, comprese le opzioni per la mano sinistra e destra in diverse tonalità della pelle.

Le notifiche Safari Web Push sono state aggiunte su iPhone e iPad e puoi riceverle dai siti web che sono stati aggiunti alla schermata principale del tuo dispositivo. Le notifiche Web Push sono identiche alle notifiche che ricevi dai siti Web sul Mac e si comportano come qualsiasi altra notifica iOS.

