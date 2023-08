iPhone 15 e iPhone 15 Plus presentano una fotocamera da 48 megapixel in grado di catturare più luce

I modelli di fascia bassa di iPhone 15 e ‌iPhone 15‌ Plus che verranno lanciati entro la fine dell’anno presenteranno un obiettivo della fotocamera posteriore da 48 megapixel con un nuovo design del sensore sovrapposto in grado di catturare più l

Scrivendo sul suo blog Medium , Kuo ha affermato che Apple è stata in grado di superare i problemi di resa del nuovo design del sensore di immagine CMOS (CIS) impilato grazie al fornitore Sony che ha aumentato la sua capacità produttiva del 100-120% per soddisfare la domanda di Apple, con una conseguente riduzione significativa in fornitura per i suoi partner Android.

Apple ha introdotto per la prima volta un obiettivo per fotocamera da 48 megapixel su iPhone 14 Pro e ‌iPhone 14 Pro‌ Max l’anno scorso. L’obiettivo consente agli utenti di scattare foto ProRAW da 48 megapixel, che conservano più dettagli nel file immagine per una maggiore flessibilità di modifica. Al contrario, l’iPhone 14 e ‌iPhone 14‌ Plus dello scorso anno utilizzavano un obiettivo per fotocamera da 12 megapixel.

Il rapporto di Kuo conferma un’affermazione di Jeff Pu, un analista della società di investimento Haitong International Securities con sede a Hong Kong, che a maggio ha affermato che l’obiettivo da 48 megapixel su ‌iPhone 15‌ e ‌iPhone 15‌ Plus utilizzerà un nuovo sensore a tre strati in grado di catturare più luce per una migliore qualità dell’immagine.

All’epoca, Pu ha affermato che il sensore impilato stava probabilmente affrontando problemi di resa che avrebbero potuto causare ritardi nella produzione di ‌iPhone 15‌ e ‌iPhone 15‌ Plus. Tuttavia, l’ultimo rapporto di Kuo suggerisce che Apple abbia risolto la situazione, anche se a scapito dei suoi rivali.

VIA