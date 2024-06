L’app Foto di iOS 18 aggiunge nuove categorie di utilità per trovare codici QR, ricevute, illustrazioni e altro

Apple ha introdotto un nuovo design per l’ app Foto di iOS 18 che sostituisce le sezioni Libreria e Per te con una visualizzazione all-in-one più integrata e parte di questa riprogettazione include una sezione Utilità rivista che semplifica la ricerca di diversi tipi di immagini .

Invece di limitarsi a Importazioni, Duplicati, Nascosti ed Eliminati di recente come in iOS 17 , la sezione Utilità dell’app include tutte le seguenti categorie:

Nascosto

Eliminato di recente

Duplicati

Ricevute

Grafia

Illustrazioni

Codici QR

Salvato di recente

visualizzato recentemente

Modificato di recente

Documenti

Importazioni

Mappe

Sei stato in grado di cercare cose come le ricevute nelle versioni precedenti di iOS, e puoi ancora farlo, ma averle in una sezione Utilità dedicata le rende più veloci da individuare.

Insieme alle Utilità, l’app ‌Foto‌ presenta anche Tipi di media e, sebbene questa sezione sia in gran parte la stessa, c’è una nuova categoria Animata. La categoria Animati e la sezione Utilità Illustrazioni potrebbero essere destinate agli strumenti di generazione di immagini che arriveranno su ‌iOS 18‌ come parte del set di funzionalità Apple Intelligence.

Apple ha anche aggiunto una sezione “Raccolte appuntate” a ‌Foto‌, che ospita elementi a cui potresti voler accedere rapidamente come video, preferiti, schermate e selfie. Le raccolte sono una ripetizione di contenuti che possono essere trovati altrove in ‌Foto‌, ma puoi personalizzarle a tuo piacimento in modo da vedere i tuoi contenuti preferiti nella parte superiore dell’app. Queste modifiche a ‌Foto‌ sono presenti su iPadOS 18 e macOS Sequoia, nonché su ‌iOS 18‌.

