La foto della confezione di Samsung Galaxy Buds+ conferma alcune specifiche tecniche

Oltre ai Samsung Galaxy S20 (poco fa, in questo articolo, abbiamo parlato anche del caricabatterie del futuro top di gamma) e Galaxy Z Flip, il prossimo 11 febbraio saranno presentati anche i nuovi Samsung Galaxy Buds+. La nuova generazione delle cuffie true wireless del produttore coreano non registrerà grosse novità sul piano estetico, ma in quanto a specifiche tecniche sono diversi i punti dove il miglioramento sarà evidente.

A confermare i rumors che si sono susseguiti nelle ultime settimane è una foto leaked della presunta confezione delle Samsung Galaxy Buds+. E’ Evan Blass a condividere le immagini che troverete in basso e la prima indicazione di rilievo è la conferma della colorazione blu.

Più interessante la foto che inquadra la parte posteriore della confezione dove vengono elencati diversi dettagli della scheda tecnica. Le 11 ore di autonomia in riproduzione audio stanno a dimostrare il salto di qualità sul piano della batteria che, stando ai beninformati, dovrebbe passare da 58 a 85 mAh. Non solo: confermato anche il doppio speaker in ciascuno dei due auricolari, così come la presenza di ben tre microfoni che miglioreranno la già eccellente qualità dell’audio durante le telefonate. A chiudere il cerchio anche il riferimento alla tecnologia di ricarica wireless con standard Qi.

