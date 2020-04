Presto un Samsung Galaxy con fotocamera frontale pop-up?

Tra le soluzioni più innovative del 2019, la fotocamera anteriore pop-up, o se preferite “a scomparsa”, ha perso appeal nel corso dei mesi: probabile che aggiungere un potenziale elemento di problemi, considerata la componente meccanica, abbia raffreddato gli entusiasmi di produttori e consumatori.

Ciononostante, qualche smartphone con questa particolarità lo vedremo anche nel corso di questo 2020. Dopo Honor 9X Pro toccherà a Samsung portare la pop-up camera su uno dei suoi Galaxy. L’indiscrezione è stata riportata da OnLeaks che, come di consueto, ha pubblicato anche un video-render a 360 gradi dello smartphone in questione.

Non viene specificato di che modello si tratti ma in compenso il noto leaker fornisce alcune indicazioni sulla scheda tecnica: il device in questione avrà un display con diagonale da 6.5 pollici e potrà contare su tre fotocamere posteriori (sul retro ci sarà anche il sensore per le impronte digitali). Le dimensioni saranno pari a 183,5 x 77 x 9,2 mm, sarà presente una USB di tipo C ma non sembra esserci spazio per il jack audio da 3.5 mm.

Vale la pena ricordare che si tratterebbe di una prima volta assoluta per un Samsung Galaxy, fatta eccezione per il Galaxy A80 (in vendita qui su Amazon: ) che, però, monta un sistema “rotante” con fotocamere posteriori che fungono anche da selfie-cam.