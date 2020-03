Questi saranno i prossimi Motorola che riceveranno Android 10

Soltanto ieri vi abbiamo parlato, in questo articolo, dell’inizio del roll out di un nuovo update su Motorola Moto Z4, particolarmente rilevante considerato che porta con sé Android 10 nella sua versione stabile. Oggi la casa alata ha cavalcato l’onda ed ha fatto il punto sui prossimi major update sui suoi smartphone.

Ebbene, i prossimi tre device che saranno coinvolti dall’aggiornamento all’ultima versione del robottino verde saranno Motorola Moto G7, Motorola One Action e Motorola One Vision. I più attenti di voi ricorderanno che gli ultimi due modelli risalgono davvero a pochissimi mesi fa, mentre il solo Moto G7 ha già compiuto il suo primo anno.

Motorola si è guardata bene dal fornire tempistiche ufficiali ma, visto che si è sbilanciata in modo così netto, è lecito ipotizzare che entro fine aprile tutti e tre gli smartphone riceveranno il tanto sospirato major update. Altro discorso è quello riguardante il resto dei modelli lanciati negli ultimi mesi: la casa alata è stata tra le più inermi sul fronte aggiornamenti software in quest’ultimo anno, suscitando peraltro non poche proteste da parte della propria community.

